Делегация членов заксобрания США в сентябре посетит Москву, Санкт-Петербург и Казань по приглашению председателя парламента Татарстана Фареда Мухаметшина, заявил глава аппарата сотрудников члена ассамблеи штата Нью-Йорк Антон Конев.

«В связи с напряженными отношениями на федеральном уровне мы считаем, что отношения на региональных уровнях нужно только продвигать. В конкретно этом варианте сенаторы и ассамблемены, члены обеих палат заксобрания штата Нью-Йорк едут в Санкт-Петербург, в Москву и в республику Татарстан. С 13 сентября по 21 сентября. По приглашению председателя парламента республики Татарстан Фареда Мухаметшина», — отметил Конев во время общения с журналистами в кулуарах конференции организаций российских соотечественников в Российском центре культуры и науки в Вашингтоне.

В рамках визита планируются «встречи с бизнесом, договоренности по образовательным обменам, в отношении бизнес-обменов, в отношении туристических обменов, культурных обменов».