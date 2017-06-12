Шеф полиции Монтгомери уверен в успешном раскрытии убийства россиянина
Убийство 18-летнего россиянина Артема Зиберова будет раскрыто. Такое предположение высказал глава полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд Томас Мэнджер.
По заявлению полицейского, у следствия есть достаточно информации для раскрытия преступления, однако подозреваемых пока нет.
— Я полностью уверен в том, что мои подчиненные найдут виновного. Мы располагаем порядочным объемом информации, которую пока не обнародуем, поскольку идет активное расследование дела, — приводит его слова ТАСС.
Артем Зиберов и его товарищ Шади Ади Наджар были расстреляны в понедельник, 5 июня, в окрестностях Вашингтона. Молодые люди сидели в автомобиле на парковке, когда на них было совершено покушение.
По мнению Томаса Мэнджера, жертвы, скорее всего, знали своих убийц.
Полиция округа Монтгомери объявила награду в $10 тыс. за информацию о преступниках.