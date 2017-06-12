В Чехии произошел первый случай выдвижения обвинений против жителя Донбасса, который воевал за независимость непризнанной страны.

Мужчина обвиняется по статье «Террористическое нападение в стадии подготовки», если он будет признан виновным, ему грозит несколько лет заключения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на чешский еженедельник Respekt.

Известно, что на территории Донбасса мужчина состоял в контакте с ополченцами. Вернувшись в Чехию, он стал служить в армии, при этом не афишируя свое прошлое. Об участии в боевых действиях властям стало известно благодаря его странице в Facebook.

Ранее не раз сообщалось об участии граждан Чехии в войне на востоке Украины, как на стороне Донбасса, так и на стороне нынешней киевской власти.