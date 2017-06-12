Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья в воскресенье в 19:00 по мск, передают РИА Новости со ссылкой на сообщение «Росморпорта».

Все путешествие по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь длится 6 дней. Стоимость круиза варьируется в зависимости от сезона и категории каюты. «Князь Владимир» будет курсировать между популярными курортными городами вплоть до окончания бархатного сезона.

Как сообщили в «Росморпорту», круизный лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа. «У нас на сегодняшний день 239 пассажиров, это 40%, и мы дозагружаемся в каждом порту где-то по 50–60 человек. Многим удобно было доехать до Новороссийска, до Ялты или Севастополя», — рассказал в интервью НТВ генеральный директор компании Андрей Тарасенко.