Марокко готово выступить посредником в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

«Если стороны выразят желание, Королевство Марокко готово оказать помощь в налаживании свободного и всеобъемлющего диалога на базе невмешательства во внешнюю политику, борьбы с религиозным экстремизмом, ясности позиций и приверженности обязательствам», — говорится в сообщении МИД страны.

По данным агентства Рейтер, готовность стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Катара выразил также президент Гвинеи Альфа Конде.

Ранее в понедельник, 5 июня, четыре государства — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет — объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма, вмешательстве во внутренние дела стран и дестабилизации ситуации в регионе. Позже о решении разорвать дипотношения с Катаром объявили власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания и Коморские острова.