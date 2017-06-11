Ученые университета Тафтса получили с МКС двухголового червя-мутанта, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что он регенерировал в результате ранее проведенных экспериментов на борту станции.

Червям предварительно ампутировали части тела и отправили в космос для изучения геомагнитных полей и влияния отсутствия гравитации на их организм.

Выяснилось, что черви в космосе чаще размножались бесполым способом, а один из них мутировал и стал двухголовым.

Примечательно, что после ампутации обеих голов червь вновь отрастил себе их. На МКС образцы пробыли пять недель.