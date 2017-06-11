Главное управление МЧС РФ по Забайкальскому краю открыло горячую линию в связи с аварией, произошедшей на 702 км федеральной автодороги Байкал и унесшей жизни 11 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Открыт телефон горячей линии в связи с опрокидыванием автобуса в Забайкалье: ‪8 (3022) 35-61-61», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Петровск-Забайкальском районе на 702-м км федеральной трассы «Байкал» опрокинулся автобус, перевозивший более 50 паломников из села Урлук в Читу. На данный момент известно об 11 погибших и 34 пострадавших, большая часть которых находится в тяжелом состоянии. В ликвидации последствий ДТП задействовано порядка 100 человек.