Международный конкурс артистов балета и хореографов
Член жюри Очи Кумико на пресс-конференции перед торжественной церемонией открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Члены жюри на пресс-конференции перед торжественной церемонией открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции перед торжественной церемонией открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Члены жюри на пресс-конференции перед торжественной церемонией открытия на пресс-конференции перед торжественной церемонией открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Члены жюри во время торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Члены жюри во время торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодеец во время торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Юрий Григорович во время торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Валентин Елизарьев во время торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017
Гала-концерт посвященный торжественной церемонии открытия Международного конкурса артистов балета и хореографов 2017