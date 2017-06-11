С места ДТП в Забайкальском крае эвакуировано 34 человека. Известно, что они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об 11 жертвах аварии с участием автобуса с паломниками. Пострадавших вывозят с места ЧП вертолетами.

«В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае пострадал 51 человек. Десять человек погибли в результате полученных травм. К настоящему моменту с места ДТП эвакуированы 34 человека. Их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое», — приводит слова официального представителя Минздрава России Олега Салагая «РИА Новости».

Авария произошла около населенного пункта Хохотуй в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, на 702-м километре федеральной трассы «Байкал». В арендованном автобусе ехали паломники из Красного Чикоя в Читу, всего в салоне находился 51 человек.