Более 100 человек, в том числе 40 спасателей МЧС России, участвуют в ликвидации ДТП в Забайкальском крае, в результате которого погибли 11 человек, сообщили в МЧС региона.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах и больнице Петровск-Забайкальского района сообщил об 11-ти погибших и 24 госпитализированных, еще 17 человек находятся по дороге в больницу.

В Петровск-Забайкальском районе на 702 км федеральной трассы «Байкал» перевернулся автобус, в котором находилось более 50 человек. Сообщается, что автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.