В честь Дня России пользователи социальных сетей получат возможность добавить к аватарке национальный триколор. Кроме того, друзьям можно будет отправить стикер цветов российского флага с записью гимна страны.

О нововведении в честь праздника сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Mail.Ru.

Для украшения своего профиля «ВКонтакте» необходимо зайти в настройки аватарки и нажать «Добавить эффекты». Там можно будет выбрать вид оформления.

В «Одноклассниках» будет доступно прослушивание гимна России через приложение OK Live. Гимн будет первым в списке доступных композиций. Также все «одноклассники» смогут снабдить праздничной маской свое изображение.