Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона около строительного рынка на 41 км МКАД, на пересечении с Калужским шоссе, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Из-за нарушения техники безопасности возле строительного рынка «Мельница» произошел взрыв баллона с газом. В результате произошедшего пострадали пять человек», — сообщил собеседник агентства. По информации источника, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.