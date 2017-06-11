Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, еще 40 пострадали, передает ТАСС.

«Решением и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексея Вольного проверка по данному факту будет проведена по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия», — заявил пресс-секретарь регионального следственного управления Егор Марков.

Ранее сообщалось, что в Петровск-Забайкальском районе автобус с паломниками съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла в 7 км западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал».