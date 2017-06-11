Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия ДТП в Забайкалье с участием автобуса, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек.

На место чрезвычайной ситуации для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших доставляют в центральную районную больницу города Петровск-Забайкальский.

Отмечается, что в готовность для проведения санитарно-авиационной эвакуации приведены подразделения ФКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд «Центроспас», ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а также самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 МЧС России.