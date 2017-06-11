Глава «Национального фронта» Марин Ле Пен одерживает верх на выборах в нижнюю палату парламента Франции. После подсчета 13,1 тыс. бюллетеней, что составляет около 30%, оказалось, что за Ле Пен отдали голоса 5,8 тыс. человек (44,17%)

По данным министерства внутренних дел ее партия набирает 44% голосов. Именно МВД во Франции занимается организацией процедуры выборов и подсчетом итогов.

Для победы в первому туре «Национальному фронту» необходимо набрать более 50% голосов.