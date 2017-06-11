Число жертв аварии в Забайкальском крае достигло 11 человек. В автобусе ехали паломники, которые направлялись на поклонение из поселка Красный Чикой в Читу. На данный момент известно о 41 пострадавшем.

Авария произошла в воскресенье на 702-м км федеральной автодороги Р-258 «Байкал», близ поселка Хохотуй в Петровск-Забайкальском районе. Ранее сообщалось, что в аварии погибли десять человек.

«Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м км автодороги Иркутск–Чита», — приводит слова официального представителя МВД России Ирины Волк «РИА Новости».

По предварительным данным, автобус съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Известно, что транспортное средство было взято в аренду.

МВД России направило в Забайкалье группу офицеров ГАИ.