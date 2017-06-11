Министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада заявил, что страна остается продолжит выполненять обязательства по соглашению стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

По его словам, «обстоятельства в регионе не должны мешать Катару соблюдать свои международные обязательства», сообщает «РИА Новости».

Ранее ряд стран Персидского залива объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой в связи с поддержкой терроризма.