Военная автомашина армии США перевернулась вечером в воскресенье, 11 июня, на Даугавпилсском шоссе близ Кегумса. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интернет-портал Delfi, ДТП произошло около 17.30 на 45-м км шоссе Рига–Даугавпилс.

Автоцистерна входила в состав колонны военной техники, пострадавших нет, утечки топлива не произошло.

Утром в Латвию прибыли более 300 испанских военнослужащих для участия в многонациональном батальоне НАТО. Военная техника была доставлена в Рижский порт. На военную базу в Адажи днем в воскресенье своим ходом должны были отправиться танки, боевые машины пехоты и другая военная техника.