Евросоюзу необходимо развивать оборону, но не превращаться при этом в военный альянс, заявила в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Нужно четко указать, что ЕС не превращается в военный альянс. Мы должны укрепить наши военные возможности без изменения нашей природы», — подчеркнула глава европейской дипломатии в ходе форума по внешней политике в резиденции президента Финляндии «Култаранта».

Она пояснила, что у Евросоюза есть средства, которые позволят входящим в объединение странам развиваться в плане обороны, а не только безопасности. Кроме того, Федерика Могерини добавила, что ЕС при этом продолжит быть партнером НАТО.