Полиция освободила из-под стражи всех подозреваемых в причастности к теракту на стадионе в Манчестере, который произошел в ночь на 23 мая.

Как информирует издание Manchester Evening News со ссылкой на правоохранительные органы, всего по этому делу были задержаны 22 подозреваемых. Все они были допрошены, но никому обвинения так и не предъявлялись. Вместе с тем в полиции подчеркнули, что расследование произошедшего будет продолжено.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов намерены допросить младшего брата смертника Хашема, который ранее был задержан в Триполи вместе с 52-летним отцом семейства Абеди Рамаданом.

Напомним, трагедия произошла на стадионе «Манчестер-арена» в ночь на 23 мая после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 75 были ранены.