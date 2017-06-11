Государственный музей-заповедник «Петергоф» представил в Китае масштабный экспозиционный проект «Раритеты дома Романовых. Летняя императорская резиденция в Петергофе».

Выставка проедет по трем городам Китая: Чэнду, Гуйян (музей провинции Гуйчжоу) и Шицзячжуан (музей провинции Хэбэй). В экспозиции более 240 предметов из царских дворцов Петергофа.

Экспозиции о русской истории и культуре в Китае — явление нечастое, а демонстрация предметов мемориального характера, связанных с жизнью и судьбой российского императорского дома, состоится впервые, отметили в пресс-службе музея.

«Сотрудничество с музеями Китая — уникальный опыт и для Петергофа. На фоне роста интереса китайских туристов к России проект обещает стать крупной «имиджевой» площадкой», — говорится в сообщении музея.

Часть экспозиции посвящена личности Петра Великого. Среди одних из главных экспонатов — полотно «Парусная лодка в море» Ивана Айвазовского и картины кисти Пьетро Антонио Ротари. Проект продлится до марта 2018 года.