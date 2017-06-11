Сборная РФ по практической стрельбе из карабина продемонстрировала лучший результат в медальном зачете первого чемпионата мира по этому виду спорта, который проходит в воскресенье в подмосковном парке «Патриот».

В активе российской команды одиннадцать золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. Второе место в зачете заняла сборная США с пятью золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями. На третьей строчке расположилась команда из Финляндии с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проводится в подмосковном парке «Патриот» с 4 июня. В нем приняли участие более 600 спортсменов из 41 страны.