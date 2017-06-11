Посол России в США Сергей Кисляк выразил уверенность, что Вашингтон вернется к сотрудничеству с Россией, так как это позволит сделать гораздо больше в мире.

Об этом дипломат заявил на открытии страновой конференции организаций российских соотечественников. Кисляк отметил, что, работая вместе с Россией, США могут «сделать намного больше в мире, чем действуя против нее».

Посол добавил, что его позиция «основана на здравом смысле». «И я думаю, что по многим кризисам мы можем сделать вместе куда больше, чем каждый из нас по отдельности», — приводит ТАСС слова Сергея Кисляка. Дипломат напомнил, что у Москвы и Вашингтона «объективно по многим вопросам интересы совпадают, и я думаю, что это и будет основой, когда здесь придет разумное понимание того, что надо решать проблемы вместе».