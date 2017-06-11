Выстрелы прогремели во французском Компьене
Выстрелы слышны во французском городе Компьень на севере страны, сообщает в воскресенье издание Le Parisien.
Сотрудники правоохранительных органов окружили огородные участки на улице Мерсьер, где проводилась операция по задержанию преступника. Во время операции были мобилизованы сотни полицейских и вертолет.
По словам свидетелей, преследуемому удалось скрыться в лесу. Во время перестрелки были повреждены автомобили, никто не пострадал.
Полиция пока не комментирует произошедшее.