Выстрелы слышны во французском городе Компьень на севере страны, сообщает в воскресенье издание Le Parisien.

Сотрудники правоохранительных органов окружили огородные участки на улице Мерсьер, где проводилась операция по задержанию преступника. Во время операции были мобилизованы сотни полицейских и вертолет.

По словам свидетелей, преследуемому удалось скрыться в лесу. Во время перестрелки были повреждены автомобили, никто не пострадал.

Полиция пока не комментирует произошедшее.