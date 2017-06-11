Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции, турнир серии «Большого шлема» Roland Garros, в мужском одиночном разряде.

В финале турнира Надаль нанес поражение представителю Швейцарии, третьей ракетке мира Стэну Вавринке — 6:2, 6:3, 6:1.

На пути в финал теннисист обыграл Бенуа Пера, Робина Хасе, Николоса Басилашвили, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Кареньо-Бусту и Доминика Тима.

На турнире Надаль не проиграл ни одного сета.