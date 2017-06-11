Памятник советскому политическому деятелю Григорию Котовскому демонтировали в городе Подольске Одесской области. Ранее Подольск носил название Котовск в честь советского военачальника.

Украинское агентство УНИАН сообщает, что памятник убрали в ночь на 10 июня в рамках выполнения закона о декоммунизации в связи с ожидаемым приездом в город главы Одесской области Максима Степанова.

Пакет законов о декоммунизации вступил в силу на Украине с мая 2015 года, напоминают «Известия».