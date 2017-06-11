Власти Украины планируют импортировать газ напрямую из Норвегии с 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности республики Максим Белявский.

Так министр прокомментировал подписание меморандума между Польшей и Данией о сотрудничестве для обеспечения прямых поставок газа из Норвегии.

«Прямой поток норвежского газа в Украину — отныне реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб», — написал Максим Белявский на своей странице в социальной сети Facebook.

Украина прекратила закупки российского газа с ноября 2015 года.