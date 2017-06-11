МИД Украины поддержал въезд россиян только по биометрическим паспортам
Украинские власти выступили за въезд россиян на территорию страны только по биометрическим паспортам.
С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Марьяна Беца, сообщает «Газета.ру». Беца отметила, что «даже виз будет недостаточно для контроля на границе».
«Возможно, в будущем в широкой перспективе будет введение въезда исключительно по биометрическим паспортам с визами, с регистрацией в миграционных службах», — продолжила представитель украинского МИДа.