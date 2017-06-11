Предсмертная записка найдена на месте спецоперации по ликвидации «кратовского стрелка» Игоря Зенкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дословный текст записки не раскрывается, однако известно, что ее автор Игорь Зенков жалуется в ней на непростые отношения с соседями и на то, что устал от жизни.

«По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен», — добавил источник.

Следователи также установили основные обстоятельства произошедшего. Накануне днем Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. После этого он стрелял по незнакомым мужчине и женщине, пытавшимся помочь в тушении пожара. Женщина после ранений скончалась в больнице. Позже «кратовский стрелок» застрелил еще двоих соседей.

Следователи установили, что часть оружия Зенков привез из командировки в Чечню, часть сделал сам. Разрешения на хранение у него не было.

Также стало известно, что с 1992 по 2014 годы стрелок работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника 5 разряда и занимался ремонтом спасательного оборудования. Он неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но не принимал участия в боевых действиях.

В настоящее время следователи не исключают, что позже могут быть обнаружены еще жертвы. Зенков проживал со своей неходячей матерью, она также могла погибнуть, отметили в Следственном комитете.

Житель подмосковного поселка Кратово 50-летний Игорь Зенков в субботу вечером открыл огонь по прохожим из окна своего дома, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи «стрелка» ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое госпитализированы. Кроме того, легкие ранения получили несколько силовиков.