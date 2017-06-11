Бывший глава министерства финансов Великобритании Джордж Осборн назвал премьер-министра страны Терезу Мэй «ходячим мертвецом». Осборн, в настоящее время являющийся редактором газеты Evening Standard, отметил, что «весь вопрос в том, как долго она будет ждать смертную казнь».

«Тереза Мэй — ходячий мертвец», — приводит слова Осборна ТАСС. Экс-министр добавил, что на следующей неделе может состояться отставка Мэй.

Консервативная партия потеряла парламентское большинство на состоявшихся в Великобритании всеобщих выборах, но одержала на них победу.

Джордж Осборн занимал пост канцлера казначейства в кабинете премьер-министра Дэвида Кэмерона с 2010 по 2016 год.