Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной оппозиционной акции в Москве 26 марта. Алексей Политиков будет находиться под стражей до 11 августа.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 августа», — огласила решение судья Елена Ленская.

В постановлении суда говорится, что фигурант дела был задержан надлежащим путем и обоснованно подозревается в причастности к совершению преступления средней тяжести. Кроме того, суд принял во внимание, что Алексей Политиков ранее привлекался к административной ответственности, а также «является участником неформального движения, пропагандирующего насильственное свержение власти».

По версии следствия, оппозиционер в ходе митинга 26 марта применил насилие в отношении сотрудника полиции.