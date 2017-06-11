Сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Великобританию, не подтвердила канцелярия британского премьер-министра. Сообщается, что королева подтвердила приглашение политику и «нет никаких изменений в этих планах».

В воскресенье, 11 июня, Guardian сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что откладывает визит. По данным газеты, разговор американского лидера с британским премьером состоялся несколько недель назад.

«Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах», — сообщила журналистам представитель канцелярии премьера.

Визит Трампа в Лондон запланирован на вторую половину 2017 года.