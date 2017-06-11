Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекнул экс-директора ФБР Джеймса Коми в трусости после того, как бывший руководитель бюро расследований признал свою причастность к организации утечки служебной информации в СМИ.

«Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространяются сильнее, чем кто-либо мог представить. Совершенно незаконно? Чрезвычайно трусливо!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017

Дональд Трамп отстранил от должности главу ФБР Джеймса Коми, объяснив свое решение тем, что руководитель бюро расследований не способен выполнять свои обязанности. Глава ФБР вел расследование в отношении американского лидера на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.