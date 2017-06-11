Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что президенту Украины Порошенко «не надо вспоминать великие имена всуе».

Ранее Порошенко в своей речи процитировал строки русского поэта Михаила Лермонтова. Президент Украины процитировал строки «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Клинцевич отметил, что у Лермонтова можно найти другие строки, где поэт сравнивает Европу с умирающим гладиатором, напомнил сенатор, передает «РИА Новости».

«Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе», — сказал Клинцевич.