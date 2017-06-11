Необходимости помощи Катару со стороны России в настоящий момент нет, заявил в воскресенье глава МИДа этого арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Власти РФ предлагали помощь, но в данный момент необходимости в ней не возникло, отметил Аль Тани в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Он также отметил, что так называемая блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей этого эмирата.

И добавил, что пока Дохе не предоставили подтверждения оснований для эскалации эмирата.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. В качестве причин называлась поддержка Катаром террористических организаций, в частности «Аль-Каиды» и группировки «Исламское государство» (запрещены в РФ), а также вмешательство во внутренние дела арабских стран. Позже к решению присоединились Йемен, Мальдивы, Маврикий и власти восточной части Ливии.