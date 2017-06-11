Срок следствия по делу о применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированного митинга в Москве 26 марта увеличен до 26 сентября.

«Срок следствия по делу продлен до пяти месяцев, а именно до 26 сентября», — сообщил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривается вопрос об аресте фигуранта дела Алексея Политикова.

Следователь просит суд заключить обвиняемого под стражу, чтобы он не мог скрыться от следствия на территории азиатских стран. Он также отметил, что Политикову вменяется совершение тяжкого преступления, поскольку в ходе акции оппозиционер хватал сотрудников полиции за одежду, пытался повалить их на землю и ударить ногой.