Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заявления Государственного департамента США о ситуации в Чечне основаны на лжи. Спортсмен Мурад Амриев отпущен из полиции после дачи показаний, добавил руководитель республики.

Чеченские правоохранители всегда защищали от террористов и россиян, и граждан США, а Вашингтон не имеет права указывать полицейским ЧР, как выполнять свои обязанности, отметил политик в воскресенье на странице в Instagram. Кадыров добавил, что когда от рук террористов «гибли сотни и тысячи лучших сынов Чечни и всей России, Госдеп в рот воды набрал». Теперь, когда власти «победили терроризм, установили мир и порядок, у представителей Госдепа прорезался голосочек», отметил он.

Розыск бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева был обусловлен его неявкой для дачи показаний следователю, отметил Кадыров, а заявления о захвате М.Амриева чеченским спецназом, а также разговоры о кровной мести – «наглая ложь».

Глава Чечни также указал, что Амриев был отпущен после дачи показаний.

Спортсмен находился в розыске по запросу чеченских властей – Амриева обвиняют в использовании заведомо подложного паспорта.