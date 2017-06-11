Президент США Дональд Трамп принял решение о переносе своего визита в Соединенное королевство на неопределенный срок из-за опасений о негативной реакции на его приезд в британском обществе. Об этом американский политик заявил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время телефонного разговора.

Трамп сказал Мэй в телефонном разговоре, что не хочет приезжать с государственым визитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд.

Как пишет британская The Guardian со ссылкой на близкий к премьер-министру источник, слова Дональда Трампа очень удивили Терезу Мэй.

Премьер-министр Великобритании пригласила Трампа на Туманный Альбион спустя несколько дней после церемонии его инаугурации, когда она одной из первых посетила Белый дом с официальным визитом.