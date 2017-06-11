Президент России Владимир Путин вручит государственные премии 2016 года 12 июня, сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

«Традиционно в День России президент вручит Государственные премии 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности», - говорится в сообщении на сайте администрации главы государства.

Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в этом году удостоен писатель и общественный деятель Даниил Гранин, в области науки и технологий - коллектив компании «Сургутнефтегаз»: гендиректор Владимир Богданов, его заместитель Анатолий Нуряев и советник главного геолога, доктор технических наук Юрий Бату.

Лауреатами также стали кардиологи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, выдающиеся российские учёные в области астрофизики и космологии Николай Шакура и Рашид Сюняев, композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, глава «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.