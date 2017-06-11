В ходе проведения обысков в 11 районах Стамбула сотрудники полицейского управления по борьбе с терроризмом задержали 18 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ- Ред.).

Обыски проводились по 19 адресам, изъято оружие, припасы к ним, документы и другие доказательства причастности задержанных к террористам. Предполагается, что все они принимали участие в военных действиях в Сирии, отмечает «РИА Новости».

Также в воскресенье силовики задержали в провинции Килис пять человек, пытавшихся проникнуть на территорию страны со стороны Сирии.