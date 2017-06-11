Руководитель Крыма Сергей Аксенов опроверг сообщения, что вход в знаменитые Ливадийский и Воронцовский парки стал платным. Ранее эти данные появились в ряде местных СМИ.

Глава региона на своей странице в Facebook назвал эти данные дезинформацией. «Ранее опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что якобы вход на территорию Ливадийского и Воронцовского парков будет платный, является ничем иным, как дезинформацией», – написал он. Аксенов продолжил, что территория парков огораживалась, чтобы сохранить чистоту и порядок, а также «чтобы не допустить реализации мошеннических схем, ранее разработанных при Украине».

Глава Крыма гарантировал, что «по-другому не будет» и вход в парки останется бесплатным.