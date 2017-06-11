Средняя температура июня в Москве за последние 136 лет наблюдений выросла на 2,5 градуса, сообщили в воскресенье, 11 июня, в Росгидромете.

Синоптики считают причиной этого глобальное потепление.

Также, отметили в службе, наблюдается тенденция к увеличению количества осадков. Самый теплый июнь наблюдался в 1999-м году, тогда средняя температура составила 21,4 градуса. Рекордные 34,7 градуса тепла зафиксированы 21 июня в 1901 году, отмечает ТАСС.