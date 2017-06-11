У жителя подмосковного Кратово, устроившего накануне вечером стрельбу в поселке, при себе были ружье Иж-18 и пистолет «Маузер», сообщила официальной представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

При осмотре места преступления сотрудники правоохранительных органов определили, что часть оружия у Зенкова была самодельным, еще часть он привез из командировки в Чечню. Разрешений на хранение боеприпасов и оружия у мужчины не было, отметили в Следственном комитете.

«Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него (Зенкова) было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи по секторам проводят осмотр места происшествия в поселке и изымаются вещественные доказательства.

Вооруженный мужчина накануне вечером в поселке Кратово Московской области открыл стрельбу по прохожим, а затем и по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия. Спецоперация по поимке Зенкова продолжалась около семи часов, в итоге преступник был ликвидирован.