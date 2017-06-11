Правнучатый племянник поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он процитировал классика строчками из стихотворения «Прощай, немытая Россия». Потомок великого русского поэта отметил, что строки приобрели в устах украинского политика иной смысл.

«Порошенко должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл», – заявил Лермонтов «РИА Новости».

Накануне вечером Порошенко обратился к украинцам с поздравлением о введении безвизового режима с Евросоюзом. Политик процитировал строки Лермонтова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».