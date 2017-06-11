Стрелок, открывший огонь накануне по прохожим в подмосковном поселке Кратово Раменского района, использовал оружие старых образцов, часть он вывез из Чечни. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным», — пояснила представитель следственных органов.

Она уточнила, что у нападавшего не было никаких разрешений на хранение оружия. Как полагает следствие, основываясь на данных осмотра места инцидента и опроса свидетелей, у жителя поселка было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «маузер».

10 июня житель подмосковного Кратово открыл огонь по прохожим из окна своего дома, а затем отстреливался от силовиков. После полуночи нападавшего удалось ликвидировать. В результате инцидента погибли четыре человека, еще двое пострадали.