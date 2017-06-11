Следователи Главного следственного управления СК России по Московской области установили, что первыми жертвами мужчины, устроившего в подмосковном Кратово стрельбу, стала пара, пытавшаяся помочь ему потушить пожар в сарае.

«На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар», — сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в СК РФ, женщина от полученных ранений позднее скончалась в больнице.

Игорь Зенков, по предварительным данным, находившийся под действием стимулирующих веществ, накануне вечером открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово. Его жертвами стали четыре человека. Шесть человек, включая четырех сотрудников Росгвардии, пострадали.