Следователи проводят осмотр места происшествия в подмосковном поселке Кратово, где накануне местный житель Игорь Зенков застрелил четверых человек.

С места совершения преступления изымаются вещественные доказательства, сообщили в Следственном комитете России «Известиям». Установлено, что 49-летний «кратовский стрелок» жил с матерью, женщина много болела и не могла передвигаться самостоятельно. Следствие не исключает, что женщина могла погибнуть. Накануне сообщалось со ссылкой на соседей Зенкова, что мать мужчины скончалась несколько месяцев назад.

В настоящий момент ведутся разборы завалов в сгоревшем доме, где жил Зенков с матерью. Следователи по окончании работ установят полную картину произошедшего.