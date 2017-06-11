Круизный маршрут Сочи–Крым могут продлить до Стамбула осенью текущего года, сообщил в воскресенье генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко в ходе экскурсии по лайнеру «Князь Владимир».

«Ведем переговоры, мы хотим осенью эту линию (продлить круиз до Турции) сделать. До октября мы работаем по Черному морю, среди своих портов, в октябре договариваемся, чтобы у нас было Сочи–Стамбул, договоренность уже есть», — сообщил журналистам руководитель «Росморпорта».

Отмечается, что лайнер «Князь Владимир» совершит первый недельный круиз по маршруту Новороссийск–Ялта–Севастополь–Сочи в воскресенье вечером.