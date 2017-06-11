Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что тема ущемления прав представителей ЛГБТ на Северном Кавказе не актуальна для региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала RT.

«Она (тема — «Известия») вообще не актуальна не только у нас в республике, но и в субъектах Северного Кавказа», — подчеркнул глава республики.

Юнус-Бек Евкуров выразил удивление тем, что эту тему поднимают лидеры Франции и ФРГ Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Он подчеркнул, что движение ЛГБТ входит в число традиционных ценностей Европы.

«Это их традиционные вещи. Ни для Кавказа, ни для России, ни для славян в целом нет такого понятия. У нас не было такого никогда в традициях. Нам надо понять, что мы никогда не будем европейцами», — считает глава Ингушетии.

В Кремле ранее заявляли, что не располагают данными о возможном притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.