На территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве прошел Красочный забег на пять километров. Мероприятие — пятое по счету и является самым ярким во всех смыслах этапом московского марафона.

Тысячи людей приняли участие в забеге, дистанция была поделена на несколько отрезков, где участников забега осыпают разноцветным порошком. В этом году в Красочном забеге приняли участие 7 тыс. человек, передает ТАСС.

В забеге участвовали известные спортсмены — двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков.